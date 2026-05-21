طريقة عمل وافل البطاطس لأطفالك في البيت

وافل البطاطس من الوصفات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأطفالك في البيت في وجبة الفطار أو كسناكس خلال اليوم.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل وافل البطاطس، فيما يلي….

مقادير وافل البطاطس



● 400 جرام بطاطس مسلوقة ومهروسة

● 1 كوب دقيق

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● 1 بيضة

● ¼ كوب لبن

● 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

● 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

● ملح وفلفل

طريقة تحضير وافل البطاطس



تضاف البطاطس المهروسة مع الدقيق والبيكنج بودر وتقلب مع باقي المقادير.

باستخدام ماكينة الوافل يضاف الخليط ويسوى ويقدم.