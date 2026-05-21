رئيس مياه البحر الأحمر: خط جديد لتقوية الشبكات بالمناطق المرتفعة

في إطار خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة ضخ المياه، أجرى اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس الشركة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ خط مياه رئيسي جديد بمنطقة الوفاء، يستهدف دعم الشبكات وتأمين وصول المياه إلى المناطق المرتفعة والأطراف البعيدة عن خطوط الضخ الرئيسية.

ويشمل المشروع تنفيذ خط مياه بقطر 10 بوصات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين جنيه، وذلك لخدمة عدد من المناطق الحيوية، من بينها تقسيمات الوفاء، ومنطقة الشهر العقاري القديم، ومحيط الاستاد، بما يسهم في تحسين ضغوط المياه وضمان انتظام وصولها للمواطنين.

وأكد رئيس مياه البحر الأحمر، خلال تفقده لمواقع العمل، أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة الفنية أثناء التنفيذ، مع ضرورة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان دخول المشروع الخدمة في أسرع وقت ممكن وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا الخط يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الشركة لتطوير البنية التحتية لشبكات المياه، وتعزيز قدرات الضخ بالمناطق المرتفعة، بما يحقق استقرار الخدمة ويحد من شكاوى ضعف المياه، خاصة في المناطق الطرفية والأكثر احتياجًا.

وتواصل شركة مياه البحر الأحمر تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الهادفة إلى رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق استدامة خدمات مياه الشرب بمختلف مدن المحافظة.