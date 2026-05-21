قبل عيد الأضحى.. نصائح مهمة لتهيئة المعدة وتجنب الانتفاخ

مع اقتراب عيد الأضحى، يؤكد خبراء التغذية وأمراض الجهاز الهضمي على أهمية تهيئة الجهاز الهضمي والقولون قبل أيام من العيد، لتجنب المشكلات الشائعة مثل الانتفاخ، عسر الهضم، والمغص الناتج عن الإفراط في تناول اللحوم الدسمة.

وأوضح الأطباء أن الاستعداد المبكر عبر تقليل الأطعمة الدسمة والمقليات، وزيادة الألياف الطبيعية الموجودة في الخضروات والفواكه، يساعد بشكل كبير على تحسين كفاءة الهضم وتقليل اضطرابات القولون، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالقولون العصبي.

كما شددوا على ضرورة الإكثار من شرب المياه، وتناول المشروبات الدافئة التي تساعد على تهدئة الأمعاء مثل النعناع واليانسون، إلى جانب تقليل الكافيين والمشروبات الغازية التي قد تزيد من تهيج الجهاز الهضمي.

وأشار المختصون إلى أن النشاط البدني الخفيف مثل المشي اليومي يلعب دورًا مهمًا في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ، مؤكدين أن تنظيم الوجبات وتناول الطعام بكميات معتدلة قبل العيد يساهم في تقليل الضغط على الجهاز الهضمي خلال أيام العيد.

ونصح الخبراء بعدم البدء بكميات كبيرة من اللحوم فورًا في أول أيام العيد، ويفضل إدخالها تدريجيًا مع خضروات وسوائل دافئة للحفاظ على توازن الجهاز الهضمي وتجنب أي اضطرابات مفاجئة.