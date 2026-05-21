الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

سيناريو الاستنزاف في جولات متكررة.. كيف تخطط إسرائيل لضرب المشروع النووي للأبد؟.. تفاصيل مقترح إيراني يتضمن 14 بندًا

هاجر ابراهيم

كشفت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن تصاعد خطير في التوتر بين إسرائيل وإيران، وسط حديث متزايد عن استراتيجية إسرائيلية تقوم على شن جولات متكررة من المواجهة العسكرية لمنع طهران من تطوير برنامجها النووي والصاروخي.

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، قال مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت إن الحرب مع إيران قد تكون طويلة الأمد، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تخوض جولات متكررة من القتال لضمان عدم تهديد برنامج طهران النووي وصواريخها الباليستية لوجودها. 

والتصريحات تعكس تقديرات أمنية بأن المواجهة لن تُحسم سريعاً، بل قد تمتد على مراحل متعددة، المسؤول. 

وشدد على أن الهدف هو منع إيران من تطوير قدرات نووية أو صاروخية يمكن أن تغيّر ميزان القوى في المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل تستعد لسيناريوهات مواجهة متكررة.

وهذه التقديرات تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحديث عن احتمالات استئناف القتال قريباً.  
 

نقلت قناة سي إن إن الأمريكية عن تقييمات استخباراتية أمريكية بأن إيران تعيد بناء قاعدتها الصناعية العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأشارت التقييمات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن إيران تنتج بالفعل طائرات مسيرة والجيش يعيد بناء صفوفه.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمني إسرائيلي لـ صحيفة “يديعوت أحرونوت ” أن جيش الاحتلال قد يشن حروبا بوتيرة أسرع على إيران حتى لا يشكل برنامجها النووي وصواريخها خطرا.

وتشير تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية متقاطعة إلى تصاعد التباين بين الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو بشأن آلية التعامل مع الملف الإيراني، وسط تحركات إقليمية ودولية مكثفة لإحياء مسار تفاوضي قد يفضي إلى تفاهمات جديدة بين واشنطن وطهران.

وبحسب ما أورده موقع  أكسيوس نقلًا عن مصادر مطلعة، شهدت الأيام الماضية اتصالًا هاتفيًا متوترًا بين ترامب ونتنياهو، تمحور حول مستقبل المفاوضات الجارية مع إيران وإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي يخفف من حدة التصعيد في المنطقة. وأكدت المصادر أن أجواء المكالمة اتسمت بالخلاف الواضح، لا سيما في ظل تمسك كل طرف برؤية مختلفة تجاه كيفية إدارة الأزمة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن نتنياهو لا يزال ينظر بعين الشك إلى أي تسوية دبلوماسية مع طهران، ويعتقد أن الضغوط العسكرية والتصعيد الأمني يمثلان الخيار الأكثر فاعلية لإضعاف القدرات الإيرانية، خصوصًا ما يتعلق بالبرنامجين النووي والعسكري، إضافة إلى استهداف البنية الاستراتيجية التي يعتمد عليها النظام الإيراني.

في المقابل، ترى الإدارة الأمريكية أن المسار التفاوضي ما زال قادرًا على تحقيق اختراق سياسي، شريطة حصول واشنطن على ضمانات إيرانية أكثر وضوحًا بشأن الأنشطة النووية ومستقبل الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

كما تؤكد واشنطن، بحسب المصادر، أنها لا تستبعد الخيار العسكري، لكنها تعتبره خطوة أخيرة في حال انهيار الجهود الدبلوماسية.

وتزامن ذلك مع تحركات وساطة إقليمية تقودها كل من باكستان وقطر، إلى جانب أدوار نشطة لكل من السعودية وتركيا ومصر، بهدف تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وتقليص الفجوات المتعلقة ببنود الاتفاق المقترح.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الدوحة شاركت في صياغة تعديلات على مقترحات سابقة جرى تداولها عبر الوساطة الباكستانية، بينما أوضحت طهران أن المباحثات الحالية تستند إلى مقترح إيراني يتضمن 14 بندًا، يشمل ملفات البرنامج النووي وآليات تخفيف العقوبات والإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة.

كما كشفت المصادر أن واشنطن تسعى للحصول على “خطاب نوايا” أولي يتم توقيعه بين الجانبين الأمريكي والإيراني، يمهد لمرحلة تفاوض تمتد لنحو شهر، يتم خلالها بحث ملفات أكثر تعقيدًا تتعلق بالأمن الإقليمي، والبرنامج النووي، وضمان أمن خطوط الملاحة الدولية.



 

