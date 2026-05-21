من التنظيف لطعم مميز على سفرة العيد.. طريقة عمل الطحال في المنزل

يعد الطحال من القطعيات التي يفضلها كثير من محبي اللحوم في مصر، خاصة خلال مواسم الذبح والأعياد، حيث يتميز بطعمه القوي وقيمته الغذائية العالية عند طهيه بشكل صحيح.

طريقة عمل الطحال في المنزل

سر نجاح إعداد الطحال يكمن في خطوات التنظيف الجيد والسلق المسبق، للتخلص من أي روائح غير مرغوبة وضمان قوام طري ومذاق متوازن.

وتبدأ الطريقة بتنظيف الطحال جيدًا بالماء والملح والخل، ثم سلقه في ماء مغلي مع البصل والبهارات حتى يصبح جاهزًا للتقطيع.

طريقة تنظيف الطحال

بعد ذلك يتم تشويحه مع البصل والثوم والتوابل، ويمكن إضافة صلصة الطماطم أو الخل حسب الرغبة لإعطاء نكهة أقوى.

ويُفضل تقديمه ساخنًا مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض والسلطة، ليكون طبقًا غنيًا ومشبعًا على المائدة.

ويشير الطهاة إلى أن الإعداد الصحيح للقطعيات مثل الطحال يساعد في تحويلها من أطباق بسيطة إلى وجبات مميزة تنافس الأكلات الرئيسية على السفرة المصرية.