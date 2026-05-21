"الجوازات" السعودية تصدر 13,712 قرارًا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 13,712 قرارًا إداريًا خلال شهر ذي القعدة 1447هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات السعودية على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أية وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، مؤكدة على التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.