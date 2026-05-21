محافظ الغربية يوجه بشن حملات تموينية بالمخابز والأسواق سمنود لردع مخالفين

شنت الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بالغربية حملات تموينية مكثفة على مخابز الخبز المدعم بعدد من قرى ومراكز المحافظة، وذلك لضبط منظومة الخبز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية.

وأسفرت أعمال الحملة بمركز قطور، والتي استهدفت قرى منشأة العياري وكفر سعدون وصرد، عن تحرير عدد من المحاضر التموينية المتنوعة، حيث تم ضبط مخبز بقرية منشأة العياري لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا، ومخبز بقرية كفر سعدون لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرامًا، إلى جانب ضبط مخبزين بقرية صرد لإنتاج خبز ناقص الوزن بواقع 9 جرامات لكل منهما، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز بقرية صرد.

وفيما يخص اشتراطات سلامة الغذاء، تم تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية داخل المنشآت المستهدفة، ليصل إجمالي المحاضر المحررة بقرى منشأة العياري وكفر سعدون وصرد إلى 9 محاضر.

وفي إطار الجهود المكثفة لمديرية التموين بالغربية، وتحت إشراف ومتابعة وكيل وزارة التموين بالغربية، تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة سمنود، أسفرت عن ضبط تصرف في عدد 52 شيكارة دقيق بلدي مدعم بناحية قرية ميت بدر حلاوة، كما تم تحرير 5 محاضر تموينية متنوعة شملت مخالفتي نقص وزن، ومحضر عدم وجود ماكينة صرف بأحد المخابز، بالإضافة إلى ضبط ماكينة بأحد المخابز في مكان غير مخصص لها.

كما أسفرت الحملات التموينية بمركز المحلة الكبرى عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا، شملت 8 محاضر نقص وزن، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم وجود لوحة تشغيل، ومحضر عدم نظافة، ومحضر توقف عن الإنتاج.

وبذلك يصل إجمالي المحاضر المحررة بالمناطق المستهدفة وهي قرى منشأة العياري وكفر سعدون وصرد بمركز قطور، وقرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود، إلى جانب مركز المحلة الكبرى، إلى 27 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية والمرور الميداني على المخابز بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.