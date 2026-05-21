وزير الخارجية يترأس مع نظيره التونسي جولة لآلية التشاور السياسي بين البلدين

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية التعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم الخميس، جولة لآلية التشاور السياسي بين البلدين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي ثمن دورية انعقاد اللجان المشتركة بين البلدين، بما في ذلك جولة التشاور السياسي الحالية التي تأتي استكمالا للجولة السابقة التي عقدت في تونس، مؤكدًا خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية التي يجمع البلدين الشقيقين.

وأشاد بالتطور الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ونوه الوزير عبد العاطي بالزيارة التي قام بها إلى تونس يومي ٢٥ و٢٦ يناير الماضي مشيدا بمخرجاتها، مؤكدًا الحرص على تكثيف التشاور الثنائي على كافة المستويات.

كما أشاد بمخرجات الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التى عقدت بالقاهرة في سبتمبر ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بمسارات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويحقق مصلحة البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التونسي، عن اعتزازه بعمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مثمناً مستوى التنسيق والتشاور السياسي المستمر مع القاهرة، مؤكدًا حرص بلاده على الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الجانبان في هذا السياق على ضرورة تغليب الخيارات الدبلوماسية وإعطاء الحوار فرصة لتسوية الخلافات.

وشدد الوزير عبد العاطي، على الأهمية القصوى لاستمرار التفاوض حتى التوصل إلى اتفاق متوازن بين الولايات المتحدة وايران يحقق مصالح كافة الأطراف، مع التأكيد على ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة.

ونوه بأن التهدئة تشكل الخيار الوحيد لتجنيب منطقة الشرق الأوسط سيناريو الفوضى الشاملة.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد الوزيران، على أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي باعتبار ليبيا دولة جوار مباشر لمصر وتونس.

وأشاد الوزير عبد العاطي بمخرجات اجتماعات آلية دول الجوار الثلاثية، مشددًا على أهمية الحفاظ على دورية انعقادها كإطار رئيسي للتشاور.

وجدد دعم مصر الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وتقوم على ملكية وقيادة ليبية خالصة تنهي الانقسام المؤسسي، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.

كما شدد وزير الخارجية، على رفض مصر لكافة التدخلات الخارجية، وضرورة الخروج الفوري والمتزامن لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

واتصالا بتطورات القضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية على ضرورة التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها من داخل القطاع، مؤكدا ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار، بما يضمن استدامة التهدئة ويمهد الطريق لبدء جهود التعافي.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية ودون تدخلات خارجية لدعم مؤسساته الوطنية.

وثمن الجانبان في ختام جولة المشاورات السياسية تميز مستوى التنسيق بين مصر وتونس في مختلف القضايا متعددة الأطراف، واتفقا على مواصلة التشاور بما يخدم المصالح المشتركة.