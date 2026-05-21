مصطفى بكري: مصر تبني في وقت الأزمات وتسعى للاكتفاء الغذائي وتقليل الاستيراد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع هدف بناء “مصر الحديثة المكتفية غذائيًا” على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متصاعدة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تتعرض لحملات متكررة من نشر الشائعات، خاصة في أعقاب الأزمات العالمية والتوترات المرتبطة بالصراعات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

مشاكل متعددة

وأضاف أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعات تنموية كبرى رغم الظروف الصعبة، قائلاً: “نحن الدولة الوحيدة التي تبني في زمن يشهد أزمات ومشاكل متعددة”، في إشارة إلى استمرار مشروعات التنمية الزراعية والبنية التحتية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.