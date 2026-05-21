معتصم النهار يكشف سبب غيابه عن Trend Awards ويؤكد سعادته بالتكريم

حصد الفنان معتصم النهار جائزة أفضل ممثل عن شخصية “رستم” التي قدمها في مسلسل لوبي الغرام، وذلك ضمن فعاليات Trend Awards Middle East التي أُقيمت مؤخرًا في القاهرة، وسط تفاعل واسع من جمهوره ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر معتصم النهار عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدًا أن الجائزة جاءت بعد مجهود كبير وفترة تصوير مليئة بالتحديات، خاصة أن شخصية “رستم” تُعد من أكثر الشخصيات المركبة التي قدمها مؤخرًا، حيث تجمع بين الصرامة والحس الإنساني والرومانسية في الوقت نفسه.

ونشر معتصم النهار صورته بالتكريم عبر حسابة الشخصي بموقع انستجرام، وعلق عليها، قائلاً:"في لحظات بتحس فيها انه التعب مش بيضيع فعلًا.. سعيد جدًا بهالجائزة من القاهرة من مهرجان Trend Awards Middle East وتكريمي ضمن فئة أفضل ممثل عن دوري في مسلسل لوبي الغرام بشخصية رستم”.

كما أوضح أنه لم يتمكن من حضور الحفل واستلام الجائزة بنفسه بسبب ظرف خاص، لكنه أكد أن مشاعر الحب والدعم وصلته كاملة، موجّهًا الشكر لإدارة المهرجان ولكل من دعمه طوال رحلة العمل.

مسلسل لوبي الغرام

ويُعد مسلسل لوبي الغرام واحدًا من أبرز الأعمال التي عُرضت خلال موسم رمضان 2026، حيث دارت أحداثه في إطار رومانسي كوميدي داخل فندق كبير يعجّ بحفلات الزفاف والمواقف الإنسانية والمفارقات اليومية. وتدور القصة حول “رستم” صاحب الفندق المعروف بشخصيته الدقيقة والصارمة، والذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد دخول “شمس” — مصممة الأزياء الجريئة الهاربة من قيود عائلتها — إلى عالمه، لتنشأ بينهما علاقة مليئة بالصدامات والمشاعر المتناقضة.

وشهد العمل العديد من الخطوط الدرامية التي جذبت الجمهور، خاصة مع تطور العلاقة بين “رستم” و”شمس”، إلى جانب الصراعات داخل الفندق والأسرار التي تكشفت تدريجيًا خلال الحلقات، وهو ما جعل العمل يحافظ على حالة من التشويق حتى الحلقة الأخيرة.

وضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم باميلا الكيك، معتصم النهار، جيسي عبدو، فايز قزق، ويارا صبري، والعمل من إخراج جو بوعيد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ بداية عرضه، خاصة بسبب الكيمياء الواضحة بين أبطاله والطابع الخفيف الذي جمع بين الرومانسية والكوميديا الاجتماعية.