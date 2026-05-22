طلاب هندسة شبرا يحصلون على المركز الثالث في مسابقة عالمية

تقدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بخالص التهنئة إلى طلاب كلية الهندسة بشبرا المتميزين بمناسبة حصولهم على المركز الثالث عالميًا في مسابقة (Siemens Global SIMARIS Challenge 2026)، وذلك بعد رحلة تنافسية استمرت لعدة أشهر، مرّت خلالها المسابقة بعدة مراحل من التقييم والتأهيل حتى الوصول إلى المرحلة النهائية الدولية.

وقد رئيس جامعة بنها التهنئة لفريق طلاب كلية الهندسة بشبرا على تميزه وأدائه خلال فعاليات المسابقة ، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المبتكرين وتحفيزيهم للإرتقاء بمستوى مشروعاتهم والوصول بها إلى مستويات التميز والإبداع.

من جانبه قال الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا أن المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة من 44 دولة حول العالم، حيث خاضت الفرق المشاركة مراحل متعددة شملت: مرحلة التسجيل واختيار الفرق - مرحلة تطوير الحلول الهندسية وإعداد التصميمات - مرحلة التقييم الفني والتصفيات - المرحلة النهائية العالمية (Final Round) وتقديم المشروعات أمام لجنة تحكيم دولية من خبراء شركة Siemens ، ونجح فريق كلية الهندسة بشبرا (PowerMind) في تمثيل جمهورية مصر العربية بصورة مشرفة، حتى تمكن من تحقيق المركز الثالث عالميًا في واحدة من أكبر المسابقات الدولية المتخصصة في مجالات القوى الكهربائية والبنية التحتية الذكية.

وقد اعتمد المشروع على تصميم بنية تحتية كهربائية متكاملة لمركز بيانات خاص بتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI Data Center) وفقًا لمعايير (EN 50600 AC-3)، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الاعتمادية والاستمرارية باستخدام أحدث حلول شركة (Siemens) في مجالات: توزيع القوى الكهربائية وأنظمة الجهد المتوسط والمنخفض وأنظمة الاعتمادية والاستمرارية (Redundancy & Reliability) والمراقبة الذكية وتحليل الطاقة وأنظمة الصيانة التنبؤية (Predictive Maintenance) والبنية التحتية الذكية.

وقد نجح الفريق في تقديم المشروع أمام لجنة التحكيم الدولية باحترافية متميزة، مما أهّلهم لتحقيق هذا الإنجاز العالمي والحصول على دعوة رسمية لزيارة شركة (Siemens Germany) بألمانيا وتقديم المشروع أمام خبراء ومديري الشركة.

يذكر أن الفريق ضم الطلاب: محمد سيد عبده محمود

(طالب بالفرقة الرابعة – برنامج هندسة القوى والآلات الكهربائية – كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها) ومصطفى محمود محمد محمود (طالب بالفرقة الرابعة – برنامج هندسة القوى والآلات الكهربائية – كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها) و أحمد محمد سيد - (طالب بالفرقة الرابعة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة) ، وذلك تحت إشراف:

الدكتور محمد إبراهيم (رئيس قسم الهندسة الكهربائية – كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها) وعمر أحمد سند (المعيد بقسم الهندسة الكهربائية – كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها) .