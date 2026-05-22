بعد حجب صفحات كروان مشاكل.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن العقوبات المقررة قانونا عن نشر محتوى خادش للحياء ، بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب الحسابات الإلكترونية الخاصة بـ"كروان مشاكل" على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تتضمنه من محتوى اعتبره المجلس خادشًا للحياء العام، ومنتهكًا لحرمة الحياة الخاصة، ومتعارضًا مع المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري .

ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبات المقررة قانون لكل من سولت له نفسه انتهاك حرمة الحياة الخاصة .

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

نصت المادة 178 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

و إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.



وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين "الطابعون والعارضون والموزعون".



ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمداً فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.





عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ونصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.