نائب بالشيوخ: تطوير الإدارة المحلية يبدأ من تأهيل الكوادر البشرية

شارك النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد التنسيقية، في زيارة إلى مركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك لبحث سبل دعم وتطوير منظومة الإدارة المحلية ورفع كفاءة العاملين بها.

وضم اللقاء عددًا من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى جانب قيادات مركز التنمية المحلية، وفي مقدمتهم الدكتور عصام الجوهري مدير المركز.

إشادة بدور المركز في تطوير المحليات

وأشاد النائب أحمد خالد ممدوح بالدور الذي يقوم به مركز التنمية المحلية بسقارة في الارتقاء بالمستوى الإداري للعاملين بالإدارة المحلية، مؤكدًا أن المركز يشهد حالة واضحة من التطوير سواء على مستوى الرؤية أو برامج التدريب أو منظومة التحول الرقمي الحديثة.

كما أثنى عضو مجلس الشيوخ على الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التدريبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مختلف المحافظات.

أهمية قياس أثر التدريب على الأداء

وأكد النائب أحمد خالد ممدوح أهمية وجود آليات واضحة لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء العاملين بالإدارة المحلية، لضمان تحقيق الاستفادة الحقيقية من الدورات والبرامج المقدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مدير مركز التنمية المحلية بسقارة، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للمركز تتضمن أدوات لقياس أثر التدريب، خاصة في ظل وجود فجوة بين البرامج المقدمة ومستوى الأداء لدى بعض العاملين بالإدارات المحلية بالمحافظات.

مطالب بالتوسع وإنشاء فروع بالمحافظات

وطالب النائب أحمد خالد ممدوح بدراسة إنشاء فروع لمركز التنمية المحلية بالمحافظات، بما يساهم في التوسع ببرامج التدريب والوصول إلى أكبر عدد من العاملين بالإدارة المحلية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على دعمه الكامل لتطوير المركز وتعظيم دوره في تدريب وتأهيل الكوادر المحلية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري والوصول إلى أداء إداري يليق بحجم الجمهورية الجديدة .