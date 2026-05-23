أعظم أيام السنة.. تعرف على فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

تعتبر أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام العام، وأقسم الله بها في القرآن الكريم بقوله: «وَلَيَالٍ عَشْرٍ» للدلالة على عظمتها، لذلك ارتفعت معدلات البحث عن فضل هذه الأيام، وأفضل الأعمال المستحبة فيها.

اختصت العشر الأوائل من ذي الحجة بعدد من الفضائل والخصائص، فأقسم الله بها في كتابه لعِظم شأنها فقال سبحانه: «والفجر وليال عشر والشفع والوتر».

كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم أيام الدنيا، وأن العمل الصالح فيها أفضل منه في غيرها، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» رواه الترمذي، وأصله في البخاري، وفي حديث ابن عمر: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» رواه أحمد.

يوم عرفة والعتق من النار

وفي هذه الأيام، يوم عرفة الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟» رواه مسلم، وهو يوم مغفرة الذنوب وصيامه يكفر سنتين.

أعظم الأيام عند الله «يوم النحر»

وفيها أيضاً يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم: «أعظم الأيام عند الله تعالى، يوم النحر، ثم يوم القرّ» رواه أبو داود، ويوم القرّ: هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس يستقرون فيه بمِنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر.

وحظيت عشر ذي الحجة بهذه المكانة والمنزلة لاجتماع أمهات العبادة فيها وهي: الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها.

أفضل الأعمال المستحبة

تعتبر أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فرصة عظيمة لاغتنام الأجر والثواب والتقرب إلى الله بالعبادات المختلفة، ومن أفضل الأعمال المستحبة في هذه الأيام:

- الصيام، خاصة صيام يوم عرفة، إذ قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».

- الإكثار من التهليل، التكبير، التحميد، ويبدأ التكبير المطلق منذ بداية العشر، ويضاف إليه التكبير المقيد بعد الصلوات بدءًا من فجر يوم عرفة وحتى عصر ثالث أيام العيد.

- الصدقة وصلة الرحم.

- الأضحية، لمن استطاع، فهي سنة مؤكدة عن النبي صلي الله عليه وسلم.

- قيام الليل والدعاء والاستغفار.

موعد انتهاء العشر الأوائل من ذي الحجة

بدأت العشر الأوائل من ذي الحجة من فجر يوم الإثنين 18 مايو 2026، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 الموافق يوم وقفة عرفات.

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

