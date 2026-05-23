قرار إيراني عاجل بشأن مجالها الجوي في الجزء الغربي من البلاد

أفادت وكالة رويترز بأن السلطات الإيرانية أغلقت مجالها الجوي في الجزء الغربي من البلاد أمام جميع الرحلات الجوية غير اليومية حتى يوم الاثنين باستثناء الرحلات الجوية النهارية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر عسكري القول بأن القوات المسلحة الإيرانية ترصد الأوضاع بدقة تامة وأعدت سيناريوهات جديدة للولايات المتحدة وحلفائها في حال ارتكابهم أي حماقة تحت أي ذريعة كانت.

وقال مصدر عسكري للوكالة الإيرانية : إذا ارتكب العدو أي حماقة فإنه سيشهد "النسخة الثالثة من المواجهة الإيرانية"

وأضاف : النسخة ستتجلى سواء على مستوى التجهيزات الجديدة أو الأهداف المستحدثة أو التكتيكات والاستراتيجيات القتالية.

وتابع : الولايات المتحدة تدرك أن طريق تحقيق أي تفوق أو كسب امتيازات عبر الخيار العسكري هو مغلق أمامها.

وإختتم المصدر تصريحاته قائلا: في حال تمادي الولايات المتحدة في أطماعها واختلاق الذرائع والإقدام على عمل عسكري محتمل فإنها ستتلقى عقابها الكبير الثالث.