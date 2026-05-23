قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستهدف حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل.. من المرشح؟
محافظ الدقهلية: رفع الجاهزية بجميع المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
للصرف قبل العيد.. خطوات سريعة لإعادة تشغيل كارت المعاش الموقوف
مطاعم البيتزا تدق طبول الحرب في واشنطن.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
شائعة الكولا.. سوهاج تكشف حقيقة ري الخضراوات بمياه الصرف في أخميم
3 سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران.. تعرف عليها
خبير تربوي يكشف عوامل نفسية تدعو لإعادة النظر في كم المناهج المدرسية
نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى
موسم جبر الخواطر.. الكرة تنصف الأندية التاريخية وتعيدها إلى منصات التتويج
رئيس بعثة الحج: حزمة هدايا لأول مرة للحجاج وشاشات تلفزيونية بمخيمات عرفات
أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال 14.08 جنيه والدينار بـ172.27 جنيه
وصول المتهمين بالتعدي على طفل ووالده بباسوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الأيام الثمانية قبله

حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الأيام الثمانية قبله
حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الأيام الثمانية قبله
إيمان طلعت

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي، مضمون السؤال:" ما حكم صيام يوم عرفة منفردًا؟ فقد سمعت أنه إذا أردت صيام يوم عرفة فإنه يلزمني الصيام من أول شهر ذي الحجة؟".

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله.

حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله

واستشهد ما ورد فى الحديث الشريف عن استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».


فضل صيام يوم عرفة

صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين فرَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

وقد ورد في صيام يوم عرفة العديد من الأحاديث ويستحب صومه لغير الحاج مستحب باتفاق الفقهاء، ويستحب الدعاء فيه، وورد دعاء يوم عرفة في حديث نبوي صحيح، وهو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

فضل صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر وخميسين»، كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الأيام الثمانية قبله حكم صيام يوم عرفة يوم عرفة فضل صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

يوم عرفة

تيسيرًا لهم.. الأزهر للفتوى يقدّم مطوية «القول المبين فيما يباح للحُجَّاج والمعتمرين»

يوم وقفة عرفة

فتاوى الحج.. حكم أخذ المحرم شيئًا من شعره أو أظفاره ناسيا.. هل الحج بالمال الحرام يسقط الفريضة؟ الإفتاء: يجوز للمرأة الحائض السعي بين الصفا والمروة ولا حرج في ذلك

الأوقاف: الذهاب إلى المسجد بنية العلم كأجر الحاج

الأوقاف: الذهاب إلى المسجد بنية العلم كأجر الحاج

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد