بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول خبر وفاة فتاة شابة عقب أيام قليلة من إعلانها فسخ عقد قرانها، في واقعة أثارت حالة واسعة من التعاطف والجدل بين المتابعين.

منشور فسخ الخطوبة يتحول إلى حديث السوشيال ميديا

وكانت الفتاة قد أعلنت عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” فسخ خطوبتها قبل وفاتها بفترة قصيرة، حيث كتبت:

«تم فسخ عقد قراني.. الحمد لله على خطوات لم تكتمل»، وهي الكلمات التي أعاد كثيرون تداولها عقب انتشار خبر وفاتها.

رسائل نعي ودعوات بالرحمة

وامتلأ حساب الفتاة برسائل النعي والدعاء من الأصدقاء والمقربين، فيما عبّرت صديقاتها عن صدمتهن الكبيرة وعدم تصديقهن لخبر الوفاة المفاجئ

ونستعرض التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي