لم تعد كرة القدم تُحسم بالأموال المنفوقة أو عدد الصفقات خلال الموسم، بل شهد موسم 2025-2026 مفارقات واضحة بين عدد من الأندية فاقت التوقعات وأخرى سقطت رغم الدعم المالي المقدم لها.

ويعاني عدد من الأندية من أزمات طاحنة توصف بالعاصفة بدءًا بالأزمات المالية مرورًا بإيقاف القيد وتحديات إدارية، ورغم ذلك فاقت التوقعات ونجحت في ظل وجود أخرى يقدم لها الدعم المالي التي تحتاجه ورغم ذلك سقطت من الهاوية.

ومن أبرزهم نادي الزمالك وفريق برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

الزمالك يواجه تحديات العصر

يواجه نادي الزمالك حاليا أزمة رئيسية تتمثل في تجميد قيده بسبب 18 قضية منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتتطلب القضايا لتسويتها مبالغ تتجاوز 6 ملايين دولار، إلى جانب مديونات متراكمة.

واعتمد الزمالك في موسمه الحالي على عدد من العناصر الشابة من قطتع الناشئين لكي يتجاوز أزمة الحصول على صفقات جديدة بسبب قضايا إيقاف القيد وسد احتياجات خط الدفاع والوسط.

ويعاني الفارس الأبيض من تعنت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على الرخصة الأفريقية، ويسابق مجلس إدارة الأبيض الزمن لتسوية المستحقات لسقوط قضايا القيض للمشاركة في أبطال أفريقيا الموسم القادم.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وتعثر في إياب الدور النهائي وخسر بركلات الترجيح أمام نظيره اتحاد العاصمة بنتيجة 8-7.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد لقب الدوري المصري للموسم الحالي بعدما قدم موسمًا استثنائيًا، وتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم بعد غياب وآمال طال انتظارها.

الغموض يسيطر على مستقبل برشلونة

يعاني فريق برشلونة الإسباني بعدد من الأزمات المتشابكة تشمل الجوانب المالية، حيث تتجاوز قيمة ديونه مبلغ المليار يورو والإدارية والفنية.

ويعجز الفريق الكتالوني في تجاوز سقف الرواتب، إضافة إلى الإصابات المتكررة لقائمة الفريق، ما يعقد مهام الإدارة الفنية في المنافسات المحلية والقارية.

وتزداد حدة الأزمة في فترات الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو الصيفي) بسبب الشكوك حول استمرار بعض العناصر الحالية والحاجة لإبرام صفقات هجومية جديدة.

ورغم الأزمات المتشابكة توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث قدم موسمًا استثنائيًا ليحاول الخروج من العاصفة ويعود لتصحيح المسار.

إنتر ميلان يحافظ على هيبتة الرياضية

شهد نادي إنتر ميلان تحولا تاريخيا مشهودا بإنهاء أزمته المالية التي استمرت لسنوات طوال، وكانت تتراوح ديونه بين 415 و 437 مليون يورو.

لم تمنع ديون إنتر ميلان من مواصلة بريقة الرياضي وتجاوز الأزمة مع مالكه الأمريكي الجديد، وحقق العديد من البطولات خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها الدوري الإيطالي موسم 2023-2024 وكأس السوبر الإيطالي موسم 2024، إضافة إلى الدوري الإيطالي للموسم الحالي.