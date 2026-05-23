قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: الدولة تعمل على تطوير ورفع كفاءة نزلة السمان
عزل 21 يوما.. إجراءات أمريكية صارمة ضد منتخب الكونغو قبل المونديال
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
مدبولي يتفقد تنفيذ تطوير ورفع كفاءة منطقتي الأهرامات ونزلة السمان
بيان رسمي.. جماهير الزمالك تنجح في حل إحدى قضايا القيد خلال 24 ساعة
الإفتاء: يجب على المضحى ألا يقوم بالنحر إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا
قبل عيد الأضحى .. المحافظ يفتتح تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي
خوفًا من إيبولا.. البيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي قبل كأس العالم
تراجع عيار 21 في الصاغة.. انخفض 15جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النجاح وسط العاصفة.. كيف قاومت الأندية الكبرى الأزمات؟ أبرزها الزمالك وبرشلونة

الزمالك
الزمالك

لم تعد كرة القدم تُحسم بالأموال المنفوقة أو عدد الصفقات خلال الموسم، بل شهد موسم 2025-2026 مفارقات واضحة بين عدد من الأندية فاقت التوقعات وأخرى سقطت رغم الدعم المالي المقدم لها. 

ويعاني عدد من الأندية من أزمات طاحنة توصف بالعاصفة بدءًا بالأزمات المالية مرورًا بإيقاف القيد وتحديات إدارية، ورغم ذلك فاقت التوقعات ونجحت في ظل وجود أخرى يقدم لها الدعم المالي التي تحتاجه ورغم ذلك سقطت من الهاوية.

ومن أبرزهم نادي الزمالك وفريق برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

الزمالك يواجه تحديات العصر

يواجه نادي الزمالك حاليا أزمة رئيسية تتمثل في تجميد قيده بسبب 18 قضية منظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتتطلب القضايا لتسويتها مبالغ تتجاوز 6 ملايين دولار، إلى جانب مديونات متراكمة.

واعتمد الزمالك في موسمه الحالي على عدد من العناصر الشابة من قطتع الناشئين لكي يتجاوز أزمة الحصول على صفقات جديدة بسبب قضايا إيقاف القيد وسد احتياجات خط الدفاع والوسط.

ويعاني الفارس الأبيض من تعنت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على الرخصة الأفريقية، ويسابق مجلس إدارة الأبيض الزمن لتسوية المستحقات لسقوط قضايا القيض للمشاركة في أبطال أفريقيا الموسم القادم.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية وتعثر في إياب الدور النهائي وخسر بركلات الترجيح أمام نظيره اتحاد العاصمة بنتيجة 8-7.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد لقب الدوري المصري للموسم الحالي بعدما قدم موسمًا استثنائيًا، وتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم بعد غياب وآمال طال انتظارها.

الغموض يسيطر على مستقبل برشلونة

يعاني فريق برشلونة الإسباني بعدد من الأزمات المتشابكة تشمل الجوانب المالية، حيث تتجاوز قيمة ديونه مبلغ المليار يورو والإدارية والفنية.

ويعجز الفريق الكتالوني في تجاوز سقف الرواتب، إضافة إلى الإصابات المتكررة لقائمة الفريق، ما يعقد مهام الإدارة الفنية في المنافسات المحلية والقارية.

 وتزداد حدة الأزمة في فترات الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو الصيفي) بسبب الشكوك حول استمرار بعض العناصر الحالية والحاجة لإبرام صفقات هجومية جديدة.

ورغم الأزمات المتشابكة توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث قدم موسمًا استثنائيًا ليحاول الخروج من العاصفة ويعود لتصحيح المسار.

 

إنتر ميلان يحافظ على هيبتة الرياضية

شهد نادي إنتر ميلان تحولا تاريخيا مشهودا بإنهاء أزمته المالية التي استمرت لسنوات طوال، وكانت تتراوح ديونه بين 415 و 437 مليون يورو.

لم تمنع ديون إنتر ميلان من مواصلة بريقة الرياضي وتجاوز الأزمة مع مالكه الأمريكي الجديد، وحقق العديد من البطولات خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها الدوري الإيطالي موسم 2023-2024 وكأس السوبر الإيطالي موسم 2024، إضافة إلى الدوري الإيطالي للموسم الحالي.

الزمالك الدوري برشلونه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

فيلم أسد

إيرادات الأفلام.. فرحة محمد رمضان وصدمة سعد

نورهان

الفنانة نورهان تكشف عن تعرض حساباتها على مواقع التواصل للاختراق

محمد عساف

كرهت كل شيء حتى الفن.. محمد عساف يكشف سر ابتعاده عن الساحة الفنية

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد