محافظ القاهرة يتفقد تطوير مدينة الأمل الجديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة «عزبة الهجانة» سابقًا بحى شرق مدينة نصر، وزهراء مدينة الأمل لمتابعة نسب التنفيذ مع الشركات المنفذة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة ، تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يتوافر به كافة المرافق والخدمات لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة .

ولفت محافظ القاهرة إلى أن مدينة الأمل الجديدة ستكون نموذجًا لتطوير المناطق غير المخططة وفق نظام التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص وسيتم تعميمه على باقي أحياء المحافظة.

وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة مع مسئولي الشركات العاملة فى المشروع لمتابعة نسب ومراحل التنفيذ ومدى التزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على معايير الجودة والأمان ، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروع.

ويقام مشروع مدينة الأمل بالكيلو ٤.٥ على مساحة ١٠ أفدنة، ويضم ١٨ برجًا سكنيًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وسيتم تسليم الوحدات الخاصة بالمحافظة كاملة التشطيبات.