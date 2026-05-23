إعدام 176 كجم أغذية فاسدة وتحصيل 714 ألف جنيه غرامات بالإسكندرية

كثّفت محافظة الإسكندرية حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشهدت الأحياء ومركز ومدينة برج العرب حملات موسعة بمشاركة الجهات التنفيذية والرقابية المختصة، استهدفت محلات الجزارة وشوادر الأضاحي والمنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ومراجعة التراخيص، وضبط المخالفات، والتأكد من سلامة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة.

وأسفرت الحملات عن تحصيل غرامات ورسوم فورية تجاوزت 714 ألف جنيه، إلى جانب إعدام 176 كجم من الأغذية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وغلق عدد من المنشآت المخالفة.

ففي حي شرق، جرى تنفيذ حملة موسعة بمناطق وينجت وشدس والسيوف وسموحة، أسفرت عن تحصيل 236 ألف جنيه وغلق منشأة مخالفة بمنطقة السيوف، مع متابعة الاشتراطات الصحية لشوادر الأضاحي ومحلات الجزارة.

وفي حي منتزه أول، تم شن حملات مكبرة على محلات الجزارة والشوادر، أسفرت عن تحصيل غرامات بقيمة 200 ألف جنيه، مع متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية الخاصة بعرض وبيع اللحوم والأضاحي.

كما نفذ حي غرب حملات مكثفة على شوادر ومحلات الجزارة بمنطقتي كرموز ومينا البصل، أسفرت عن تحصيل 180 ألف جنيه غرامات ورسوم، إلى جانب إعدام 130 كجم من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تفتيش على المنشآت الغذائية بالمنشية الجديدة والمنطقة الصناعية وشارع 188.

وفي حي ثان المنتزه، تم توقيع غرامات فورية بقيمة 83 ألف جنيه على المخالفين لقرار حظر إقامة الشوادر بالطريق العام وتنظيم أعمال الذبح خارج المجازر الحكومية.

وشهد حي الجمرك حملة استمرت يومين، أسفرت عن المرور على 22 منشأة وغلق 4 منشآت مخالفة، وإعدام 36 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على سلع مجهولة المصدر.

وفي حي وسط، تم حصر 14 منشأة غير مرخصة وغلق منشأة لتدني الاشتراطات الصحية، إلى جانب إعدام 10 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط منتجات مجهولة المصدر.

كما نفذ مركز ومدينة برج العرب حملات مكبرة على محلات الجزارة وشوادر الأضاحي بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، أسفرت عن تحصيل غرامات فورية بقيمة 15 ألف جنيه، مع التفتيش على عدد من المنشآت التجارية والخدمية للتأكد من سلامة المعروضات الغذائية.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع الأحياء والمراكز على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتصدي للمخالفات وضبط الأسواق وضمان سلامة السلع والمنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين.