نادي هلال القدس يجهز احتفالية لعدي الدباغ بعد تتويج الزمالك بالدوري

أكد رئيس نادي هلال القدس المحامي ضياء الشويكي، أن النجم الفلسطيني عدي الدباغ يمثل واحدة من أجمل قصص النجاح التي صنعتها الرياضة الفلسطينية، بعدما تحول من لاعب نشأ في أحياء القدس ومدارس الهلال إلى نجم جماهيري يحظى بمحبة واحترام الملايين في فلسطين والعالم العربي.

وقال الشويكي إن نادي الهلال يعتز كثيراً بما وصل إليه عدي الدباغ، معتبراً أن اللاعب أصبح نموذجاً مشرفاً للشباب الفلسطيني الطموح.

وأضاف الشويكي: "عدي الدباغ هو فخر الصناعة الهلالية، ونفتخر بكل أبنائنا الذين حملوا اسم النادي والقدس وفلسطين إلى المحافل العربية والدولية، فالهلال كان وسيبقى مصنعاً للنجوم والأبطال على مدار أكثر من نصف قرن".

وأشار رئيس نادي هلال القدس إلى أن النجاحات التي يحققها عدي الدباغ تؤكد المكانة الكبيرة التي يحتلها نادي هلال القدس في الساحة الرياضية الفلسطينية، باعتباره مؤسسة رياضية ووطنية لعبت دوراً مهماً في اكتشاف وصقل المواهب المقدسية والفلسطينية عبر سنوات طويلة.

وأوضح الشويكي أن إدارة النادي تستعد لتنظيم احتفال خاص بالنجم الفلسطيني خلال زيارته المرتقبة إلى مدينة القدس، تكريماً لمسيرته المميزة وما قدمه للكرة الفلسطينية والعربية والدولية خلال مسيرته، مؤكداً أن عدي أصبح مثالاً يحتذى به لدى الأجيال الشابة.

وأكد أن جماهير الهلال والشارع الرياضي الفلسطيني يتابعون بفخر كبير ما يقدمه الدباغ في الملاعب العربية، وخاصة بعد الشعبية الواسعة التي حصدها في مصر، حيث أصبح واحداً من أكثر اللاعبين الفلسطينيين قرباً من قلوب الجماهير المصرية.

في سياق حديثه، وجه الشويكي التهنئة إلى نادي الزمالك، إدارة وجماهير ولاعبين، مشيداً بالعلاقة التاريخية التي تربط الجماهير الفلسطينية بالنادي المصري العريق، الذي يحظى بمحبة واسعة داخل القدس وفلسطين.

وأضاف: "نبارك "للقلعة البيضاء" هذا الإنجاز، ونتمنى للزمالك دوام النجاح والتألق، فالعلاقة بين جماهير فلسطين والزمالك علاقة قديمة قائمة على المحبة والاحترام".