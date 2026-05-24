الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سوق ربانية لا تتكرر.. عالم أزهري: العشر من ذي الحجة فرصة تُضاعف العمر وتغسل الذنوب

محمد البدوي

قال الدكتور مصطفى ربيع، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى خصّ أمة النبي محمد ﷺ بمواسم عظيمة تتضاعف فيها الحسنات وتُفتح فيها أبواب الرحمة، مثل العشر الأوائل من ذي الحجة وشهر رمضان، وذلك تعويضاً لقِصر أعمار الأمة مقارنة بالأمم السابقة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم ببرنامج “أحلام مواطن” المذاع عبر قناة “النهار”، أن هذه الأيام تمثل “سوقاً ربانية” ينبغي للمسلم أن يحسن استثمارها، تماماً كتاجرٍ ذكي يعرف مواسم الربح، مشيراً إلى أن العمل الصالح فيها قد يعادل عبادة سنوات طويلة في أيام معدودة.

وأضاف أن جميع أيام الله مباركة، إلا أن الله تعالى فضّل بعضها على بعض لحِكم عظيمة، لافتاً إلى أن العاقل هو من يدرك قيمة الوقت وشرف الزمان، فيغتنم هذه المواسم بالطاعات والعبادات.

وتناول الدكتور ربيع الدلالة البلاغية في سورة الفجر، موضحاً أن قوله تعالى: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} يحمل قَسماً إلهياً بأزمنة عظيمة، مؤكداً أن الله لا يقسم إلا بعظيم، وهو ما يعكس مكانة هذه الأيام وعلو شأنها.

وأشار إلى تفسير قوله تعالى: {هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ}، مبيناً أن “ذِي حِجْر” تعني صاحب العقل الرشيد، في إشارة إلى أن أصحاب العقول هم من يدركون قيمة هذه المواسم ويغتنمونها.

واستشهد بحديث النبي ﷺ: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر”، موضحاً أن الصحابة تساءلوا عن مقارنة ذلك بالجهاد في سبيل الله، فجاء الرد النبوي ليؤكد عظمة العمل في هذه الأيام، باستثناء من يخرج مجاهداً بنفسه وماله فلا يعود بشيء.

واختتم بدعوة المسلمين إلى استثمار هذه الأيام في الذكر والقرآن والصدقات والصيام، وفتح صفحة جديدة مع الله، مؤكداً أنها فرصة ربانية لا تتكرر وقد تغيّر حياة الإنسان الروحية بالكامل.

رانيا أبو النصر
كفتة البذنجان
2CV الكلاسيكية
طريقة عمل معمول التمر الهش
