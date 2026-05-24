متى يُحكم بإعدام المُتهم بالاعتداء على قاصر؟ .. القانون يوضح

تضمن قانون العقوبات، توقيع عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في بعض حالات الاعتداء على القُصّر، لاسيما إذا اقترنت الجريمة باستخدام العنف أو نتج عنها وفاة المجني عليه.



يأتي ذلك بهدف توفير الحماية القانونية الكاملة للأطفال، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، مع مواجهة الجرائم التي تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامتهم الجسدية والنفسية.

عقوبات فرضها القانون

طبقا لنص المادة 267 فإنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.



ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.



عقوبة هتك عرض فتاة قاصر



يعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.



كما يُعاقب كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.