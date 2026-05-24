الحبس 5 سنوات عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا أدت إلى حدوث عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى عاهة مستديمة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على شقيقها وزوجها بالضرب بسلاح أبيض ومنعهم من حصاد محصول قطعة أرض زراعية بالبحيرة لخلافات على ملكيتها.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات حول ميراث قطعة أرض زراعية بين القائمة على النشر ، وبين عمتها وزوجة عمها جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة والمحرر بشأنها عدد من المحاضر ، وبسؤال المشكو فى حقهما أقرا بوجود خلافات بينهما والشاكية ووالدتها وأشقائها حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها والتى آلت إليهم جميعاً بالميراث ، ونفيا ما نسب إليهما بالشكوى.

وبإستدعاء الشاكية (طالبة "سن 19") وتبين كونها غير متزوجة ،وبسؤالها تبين أنه لم يصدر حكم قضائى بتمكينها من قطعة الأرض، وأقرت بقيامها بإرسال شكواها لنشرها على الصفحة المشار إليها فى إطار النيل من الطرف الثانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.