تكذيب ترامب.. وكالة فارس تكشف مفاجأة مصير مضيق هرمز في اتفاق وقف الحرب

كشفت وكالة فارس للأنباء أن آخر نص لاتفاق بين أمريكا وإيران اطلعت عليه ينص على بقاء مضيق هرمز تحت الإدراة الإيرانية، وذلك خلافا لمزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقرير موقع أكسيوس الإخباري.

وكان ترامب أعلن عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" أن مضيق هرمز سيعود إلى وضعه السابق وأن الاستعدادات جارية لتوقيع الاتفاق.

وأشارت وكالة فارس، إلى أن بحسب آخر نص تم تبادله، في حال التوصل إلى اتفاق، سيظل مضيق هرمز تحت الإدارة الإيرانية؛ ورغم موافقة إيران على السماح بمرور عدد السفن إلى مستوى ما قبل الحرب، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عودة "المرور الحر" إلى الوضع السابق.

وأضافت أنه وبناءً على ذلك، ستظل إدارة المضيق، وتحديد مساره وتوقيته وطريقة عبوره وإصدار التصاريح، حكرًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، كشف مسئول أمريكي، لموقع أكسيوس الإخباري عن بنود الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، والمزمع إعلانه قريبا لوقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي بعد هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

وتنص مسودة الاتفاق على مذكرة تفاهم قابلة للتمديد بالتراضي لمدة 60 يومًا، حيث ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء إلى إمكانية إعلان الاتفاق اليوم الأحد رغم عدم اعتماده نهائيًا.



وأوضح المسؤول الأمريكي لأكسيوس، أن واشنطن وطهران تقتربان من توقيع اتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يشمل إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لإيران ببيع النفط بحرية مقابل مفاوضات لكبح برنامجها النووي، إلى جانب موافقة إيران على إزالة الألغام من مضيق هرمز والسماح بحرية الملاحة دون رسوم عبور.

ووفقا للمسودة، ترفع الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية وتمنح إعفاءات من العقوبات لتصدير النفط، إلا أن تقرير "أكسيوس" كشف أن واشنطن ترفض رفع العقوبات بشكل دائم أو الإفراج الكامل عن الأموال المجمدة قبل تنازلات إيرانية ملموسة.