المجلس القومي يعلن تنظيم المعرض الخامس لمنتجات ذوي الإعاقة

شهدت محافظة القاهرة، فعاليات المعرض الخامس لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الجاري، والذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك بدار المشاة بمحافظة القاهرة، في إطار جهود الجانبين لدعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وشارك في المعرض 35 عارضاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، قدموا مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات اليدوية التي عكست مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، حيث تضمن المعرض مشغولات يدوية وجلدية، ولوحات فنية، وإكسسوارات، وملابس، ومنتجات التريكو، والمفروشات، وسط إشادة كبيرة من الزوار بجودة المعروضات وتميزها.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المثمر والبناء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، لتنفيذ خطة طموحة تستهدف تنظيم 24 معرضاً لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2026، بعدد من محافظات الجمهورية، بهدف توفير منافذ تسويقية حقيقية لمنتجاتهم، ودعم استقلالهم الاقتصادي، وتشجيعهم على الإنتاج وريادة الأعمال.

ويتم تنفيذ هذه المعارض بالمحافظات التي تشهد كثافات جماهيرية وإقبالاً واسعاً من المواطنين، إلى جانب المحافظات السياحية والأثرية ومحافظات الصعيد والمحافظات الساحلية، بما يحقق اللامركزية في التوزيع الجغرافي، ويضمن الوصول إلى مختلف الأقاليم على مستوى الجمهورية.

وأكد المجلس أن هذه المعارض تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً واجتماعياً، وإبراز نماذج النجاح الملهمة، وفتح آفاق جديدة أمامهم للتسويق والتوسع، في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف المجالات.

