أخبار العالم

طهران: المفاوضات لا تشمل النووي.. وإسرائيل تترقب مصير اليورانيوم والصواريخ

فرناس حفظي

في ظل تضارب التسريبات الأمريكية والإيرانية بشأن الاتفاق المرتقب، نفت طهران أن تكون المفاوضات الحالية قد تطرقت إلى الملف النووي، مؤكدة أن النقاش يتركز فقط على “إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما فيها لبنان”، بينما تتحدث واشنطن عن تفاهمات تشمل التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وفي الوقت الذي يلتزم فيه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصمت حيال تفاصيل الاتفاق، بدأت أصوات جمهورية بارزة في الولايات المتحدة بمهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أن التفاهمات المطروحة “تعيد إنتاج سياسات أوباما” تجاه إيران.

وهاجم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو الاتفاق المحتمل، قائلاً إن واشنطن “تدفع للحرس الثوري من أجل مواصلة تطوير أسلحة دمار شامل”، فيما عبّر السيناتور الجمهوري تيد كروز عن “قلقه البالغ” من أي اتفاق يسمح لطهران بالاحتفاظ بقدرات تخصيب اليورانيوم أو فرض نفوذها على مضيق هرمز.

وبحسب تقارير أمريكية، وافقت إيران مبدئيًا على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، لكن طهران سارعت إلى نفي ذلك عبر وسائل إعلام مقربة من النظام، مؤكدة أن “أي حديث عن وقف التخصيب لعشر سنوات كاذب بالكامل”.

وتشير التسريبات إلى أن الاتفاق الأولي قد يتضمن:

إعلان وقف الحرب في مختلف الجبهات بما فيها لبنان.

رفع القيود المفروضة على تصدير النفط الإيراني.

مناقشة تخفيف الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز.

إطلاق مفاوضات منفصلة حول البرنامج النووي خلال 60 يومًا.

في المقابل، تبقى عدة ملفات شائكة تقلق إسرائيلا، أبرزها:

مصير مخزون اليورانيوم الإيراني.

مستقبل برنامج الصواريخ الباليستية.

إمكانية استمرار التخصيب مستقبلًا.

حجم الأموال الإيرانية المجمدة التي قد تُفرج عنها واشنطن.

وتترقب حكومة بنيامين نتنياهو قرارات الإدارة الأمريكية، وسط مخاوف إسرائيلية من اتفاق لا يفرض قيودًا صارمة على البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.

