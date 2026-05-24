تعرّف علي أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 24 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي داخل الأسواق والمحال التجارية، وسط توافر كميات كبيرة من المنتجات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين اليومية، بالتزامن مع متابعة مستمرة من الأهالي لحركة الأسعار والتغيرات التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.

وتأتي متابعة أسعار السلع الغذائية في مقدمة اهتمامات الأسر داخل مراكز وقرى المحافظة، خاصة مع اعتماد المواطنين بشكل أساسي على منتجات مثل الأرز والزيوت والسكر والدقيق والفول، باعتبارها من السلع الرئيسية التي لا غنى عنها في المنازل، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية والعوامل الموسمية على حجم المعروض وأسعار المنتجات الغذائية المختلفة.

وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد أحدث أسعار السلع الأساسية المتداولة بالأسواق اليوم، والتي شهدت تفاوتًا بسيطًا بحسب الجودة والنوع ومصدر المنتج، مع استمرار حركة البيع والشراء بصورة طبيعية داخل الأسواق.

وجاءت الأسعار وفقًا لما رصدته الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 37 و45 جنيهًا حسب النوع، بينما سجلت شكارة الأرز وزن 10 كيلوجرامات نحو 250 جنيهًا، في حين تراوح سعر كيلو المكرونة بين 35 و45 جنيهًا، وبلغ سعر شكارة الشعرية نحو 200 جنيه.

أما أسعار الزيوت، فقد تراوحت زجاجة الزيت بين 65 و115 جنيهًا وفقًا للنوع والحجم، فيما سجلت زجاجة زيت الطعام سعة لتر واحد نحو 70 جنيهًا، بينما تراوح سعر السمن بين 75 و350 جنيهًا بحسب الجودة، وسجل السمن وزن كيلو جرام نحو 75 جنيهًا، وعبوة السمن وزن 2 كيلو جرام نحو 150 جنيهًا.

وفيما يتعلق بباقي السلع الأساسية، تراوح سعر كيلو الدقيق بين 18 و40 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو السكر ما بين 28 و45 جنيهًا، وسجل كيلو الفول للتدميس بين 35 و50 جنيهًا، والفول المدشوش بين 45 و60 جنيهًا حسب الصنف والجودة.