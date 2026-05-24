رئيس جامعة المنصورة يقرر صرف مكافأة بمناسبة عيد الأضحى

قرر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، صرف مكافأة إثابة لجميع أعضاء الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين، والعاملين بالجهاز الإداري من المتواجدين على رأس العمل بمختلف قطاعات الجامعة، وذلك تقديرًا لجهودهم ودورهم في دعم منظومة العمل الجامعي، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتشمل المكافأة أعضاء الهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين، إلى جانب العاملين بالجهاز الإداري في قطاعَي التعليم والمستشفيات الجامعية من المثبتين والمؤقتين والمنتدبين والمتعاقدين، حيث تقرر صرف مبلغ 2000 جنيه، فيما تقرر صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه لباقي العاملين بالجهاز الإداري.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن هذا القرار يأتي تقديرًا لما بذله العاملون وأعضاء الهيئة المعاونة من جهود خلال العام الجامعي 2025/2026، وإسهاماتهم في انتظام العملية التعليمية والإدارية، بما يدعم مسيرة الجامعة في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والخدمية.

كما أشار إلى حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وتحفيزهم، باعتبارهم أحد أهم العناصر الأساسية في تحقيق أهداف الجامعة وخططها التطويرية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل بروح الفريق للحفاظ على ما حققته الجامعة من مكانة متميزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويأتي القرار في إطار اهتمام جامعة المنصورة بتوفير بيئة عمل داعمة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف