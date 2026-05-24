الأوقاف تعقد مجالس فقه بالمديريات الحدودية بعنوان: «صلة الأرحام وأثر نبذ الخلافات المجتمعية»

عقدت وزارة الأوقاف 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «صلة الأرحام وأثر نبذ الخلافات المجتمعية»، وذلك يوم السبت الموافق 23 من مايو 2026م، عقب صلاة العشاء، بمديريات: مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، فيما تُعقد المجالس بمديريتي: السويس، وشمال سيناء يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو 2026م.

دعوات علمية وتثقيفية للأوقاف

يأتي ذلك في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تبذلها وزارة الأوقاف، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري كافة، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني واعٍ.

وتتناول المجالس الحديث عن فضل صلة الأرحام، وأثرها في تقوية الروابط الأسرية، وترسيخ قيم الرحمة والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع، وبيان ما تحققه من استقرار اجتماعي وتماسك إنساني يعزز روح التعاون والمحبة بين الناس. كما تؤكد المجالس أهمية نبذ الخلافات المجتمعية، والتحذير من آثار الخصومات والنزاعات في تفكيك العلاقات الإنسانية وإضعاف النسيج المجتمعي، مع الدعوة إلى نشر ثقافة التسامح والإصلاح والتعايش الإيجابي.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية بمختلف المحافظات، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء وعي رشيد يُعلي قيم التراحم والتكافل والتعايش الإيجابي بين أفراد المجتمع.