معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى العائدين إلى قطاع غزة

أفاد زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بوصول دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري من المعبر، بعد تلقيهم العلاج داخل المستشفيات المصرية منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023، مشيرًا إلى استكمال الإجراءات اللازمة لعبورهم إلى القطاع.

وأوضح قاسم أن الجانب المصري من معبر رفح يشهد حالة تأهب قصوى استعدادًا لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين الفلسطينيين، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم ونقلهم إلى المستشفيات المصرية، التي خصصت أكثر من 150 مستشفى في 8 محافظات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن الساعات الأولى من اليوم شهدت اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ضمن قافلة «زاد العزة» التي ينظمها الهلال الأحمر المصري، والتي تضم أكثر من 4500 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإيوائية والوقود لدعم أهالي قطاع غزة.