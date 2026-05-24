قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قداسة البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى
هل أسعار الطماطم انخفضت لـ 7 جنيهات للكيلو؟.. متحدث الزراعة يجيب
استنفار أمني بمحيط البيت الأبيض .. تكرار محاولات الاغتيال يعيد شبح استهداف ترامب
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بـ عيد الأضحى المبارك
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد
ظاهرة لافتة في الطور .. انحسار المياه يكشف الشعاب المرجانية وكائنات بحرية بشاطئ الجبيل
«واحد من الناس» يقدم حلقة خاصة من مسجد السيدة نفيسة... غدا
قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى
قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى
فان دايك يودع محمد صلاح وروبرتسون: تركا إرثًا لا يُنسى
مدبولي يبحث خطة تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين
الطماطم بـ 7 جنيهات.. الزراعة تكشف الحقيقة بعد أن وصلت لـ 70 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد أزمة العدادات الكودية.. تحرك برلماني لتبسيط إجراءات التصالح بدلًا من تحميل المواطن أعباء جديدة

العدادات الكودية
العدادات الكودية
ماجدة بدوى

تقدّم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن استمرار أزمة العدادات الكودية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وما أثارته من حالة غضب بين المواطنين.

وأوضح النائب أن الشركة القابضة لكهرباء مصر كانت قد أكدت سابقًا أن الهدف من تركيب العدادات الكودية هو تقنين أوضاع الوحدات المخالفة واحتساب الاستهلاك الفعلي للكهرباء، دون فرض زيادات غير معلنة أو تطبيق محاسبة بأثر رجعي، إلا أن المواطنين فوجئوا مؤخرًا بتطبيق سعر موحد للكهرباء بلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، مع إلغاء نظام الشرائح.

وأشار النائب إلى أن هذا القرار أثار تساؤلات واسعة حول آليات التسعير ومدى قانونيته، كما تسبب في حالة كبيرة من الجدل والغضب بين المواطنين، في ظل ما اعتبروه أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف "البيومي" أن متابعة ردود الفعل على القرار، والذي لم تتراجع عنه الحكومة بل دافعت عنه في تصريحات رسمية، ومنها ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء باعتباره "حق الدولة"، أظهرت جدلًا واسعًا، مؤكدًا أن الأزمة لا تتعلق فقط بارتفاع التكلفة، بل تمتد إلى أبعاد قانونية واجتماعية، في ظل غياب الوضوح بشأن أسس التسعير، وتحميل المواطنين أعباء إضافية دون إعلان رسمي مسبق.

ولفت إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لم ينص على توحيد سعر الاستهلاك أو فرض زيادات جديدة، مشيرًا إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين وزارة الكهرباء وملف مخالفات البناء، الذي تقع مسؤوليته على وزارة التنمية المحلية، والتي تتحمل – بحسب قوله – مسؤولية بطء الإجراءات وعرقلة بعض العاملين بها لملفات التصالح التي يتقدم بها المواطنون لإنهاء أوضاعهم. 

كما أشار إلى مطالبة بعض المواطنين بالحصول على موافقات من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رغم حصولهم على نماذج التصالح القانونية مثل النموذج (8) أو (10)، وهو ما يزيد من تعقيدات التقنين ويفرض أعباء إدارية ومالية إضافية، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتعارض مع ما نص عليه الدستور من مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب أن الإسراع في إنهاء ملف مخالفات البناء يتطلب تبسيط الإجراءات وتوضيحها ووضع آليات محددة للتصالح ينفذها المواطن بسهولة، بدلًا من تحميله أعباء إضافية من خلال زيادات في أسعار الكهرباء، معتبرًا أن ذلك يمثل خللًا في السياسات المرتبطة بالملف.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تلقي بمسؤولية الفاقد في استهلاك الكهرباء على مخالفات البناء، لكنها – بحسب قوله – لم تقم بدورها في تحديث وتحسين جودة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها، أو مواجهة سرقات الكهرباء التي تحدث في بعض المناطق، بما في ذلك من قبل بعض الباعة الجائلين في الشوارع دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

واختتم البيومي طلبه بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور الجهات المعنية، واتخاذ التوصيات اللازمة بما يحقق التوازن بين كفاءة قطاع الكهرباء وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

التصالح المواطن العدادات الكودية النائب سمير البيومي النواب الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عز وانغام

بعد سنوات من الانفصال.. ظهور أحمد عز وأنغام في الأهرامات يتصدّر السوشيال ميديا

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

ريبيرو

صراع قانوني.. تفاصيل أزمة النادي الأهلي والإسباني خوسية ريبيرو

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

سعر الدولار

قبل العمل بسعر الفائدة اليوم.. تفاصيل أقل سعر دولار في الجهاز المصرفي

عروس تزور جدتها بالمستشفى لعدم قدرتها علي حضور حفل زفافها..شاهد

بفستان الزفاف .. عروس ترسم البسمة على وجه جدتها بالمستشفى في مشهد أبكى الملايين | شاهد

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير التخطيط: موازنة 26/2027 تتضمن تنفيذ 84 مشروعًا في قطاعات رئيسية بالمنوفية

الدكتور محمد عوض - رئيس هيئة الاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار يفتتح ورشة عمل لتطوير آليات العمل بمراكز خدمات المستثمرين.. صور

جانب من الاجتماع

مسئولو «الإسكان» يتابعون مستجدات ملف التقنين وآليات تسريع الأداء بالعبور الجديدة والشروق

بالصور

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

منة فضالي تثير الجدل بفستانها في فرح نجل إدوارد .. شاهد

منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد
منة فضالي و إدوارد

صحة الشرقية تنفذ 120 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الشرقية.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل استعداداً لعيد الأضحي

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد