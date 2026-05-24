محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار مخالف بالهضبة العليا بالمقطم

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على الحملة المكبرة التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بحى المقطم لازالة عدد من المخالفات البنائية فى محاولة لاستغلال إجازة عيد الأضحى للبناء المخالف .

وقامت الأجهزة التنفيذية بإزالة ٤ أدوار مخالفة بالعقار رقم ٨١٤٠ بشارع ٩ بالهضبة العليا حيث انه صادر له ترخيص أرضي و٤ أدوار، كما تم إزالة ٣ أدوار مخالفة بالعقار رقم ٩٤٤٣ بشارع ٤٤ بالحي الثامن بالهضبة الوسطى والصادر له ترخيص بدروم وارضي و٤ أدوار، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين للنيابة المختصة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن حملات إزالة المخالفات مستمرة فى كافة الأحياء .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.

كما حذر محافظ القاهرة المخالفين أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة ، مشيرًا إلى أنه جارى حصر باقى المخالفات لازالتها على الفور.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤ .

