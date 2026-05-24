حطم رقم صمد 98 عاما.. هاري كين يدخل التاريخ بثلاثية جديدة مع بايرن ميونخ

واصل النجم الإنجليزي هاري كين كتابة التاريخ بقميص بايرن ميونخ، بعدما أصبح ثاني لاعب إنجليزي فقط يسجل 60 هدفًا أو أكثر خلال موسم واحد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

هاتريك يقود بايرن للتتويج بالكأس

وسجل قائد منتخب إنجلترا ثلاثية كاملة في فوز بايرن ميونخ على شتوتجارت بنتيجة 3-0، مساء السبت، في نهائي كأس ألمانيا 2025-2026.

ورفع كين رصيده إلى 61 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات، ليحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا.

إنجاز غاب منذ قرن

وبات كين أول لاعب إنجليزي يحقق هذا الرقم منذ الأسطورة ديكسي دين، الذي سجل أكثر من 60 هدفًا مع إيفرتون في موسم 1927-1928.

كما أصبح كين أول لاعب في الدوريات الأوروبية الكبرى يصل إلى 61 هدفًا خلال موسم واحد، منذ إنجاز كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد بموسم 2014-2015.

تصريحات كين بعد النهائي

وقال كين عقب المباراة في تصريحات أبرزتها شبكة ESPN: "قبل النهائي شعرت أن مسؤوليتي كانت قيادة الفريق لتحقيق اللقب، وكنت أعلم أن الفرص ستتاح لي".

وأضاف: "تسجيل هاتريك في النهائي شعور خاص للغاية، وستظل هذه الذكريات محفورة في ذهني دائمًا".

إنجاز نادر في نهائي الكأس

وتعد هذه المرة الرابعة فقط في تاريخ كأس ألمانيا التي يسجل فيها لاعب ثلاثية في النهائي، بينما كان روبرت ليفاندوفسكي آخر من فعلها بقميص بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ عام 2012.

ماكينة أهداف لا تتوقف

ووصل كين إلى 6 أهداف في آخر مباراتين، بعدما سجل أيضًا هاتريك في فوز بايرن على كولن بنتيجة 5-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

كما تُعد هذه المرة الخامسة في مسيرته التي ينجح خلالها في تسجيل ثلاثية خلال مباراتين متتاليتين.