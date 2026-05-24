منجم السكري.. خطة حكومية لرفع مساهمة التعدين في الاقتصاد المصري

أكد مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية أن الدولة تعمل على تطوير قطاع التعدين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 1% إلى ما بين 5 و6% خلال السنوات المقبلة.

زيادة الاستكشاف والإنتاج

وأوضح المسئولون أن خطة الوزارة تعتمد على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وتحسين معدلات الإنتاج، وتوفير الطاقة اللازمة لدعم الصناعات التعدينية المختلفة.

توقيع عقد المسح الجوي

وخلال الزيارة، تم الإعلان عن توقيع بالأحرف الأولى لعقد برنامج المسح الجوي مع شركة «إكسبر»، تمهيدًا لبدء أعمال المسح، في خطوة تستهدف دعم خطط الاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين.

إجراءات السلامة داخل المنجم

كما استعرض العاملون داخل المنجم إجراءات السلامة المهنية، والتي تشمل أنظمة إنذار متطورة، وخطط طوارئ، ومهمات وقاية شخصية، إلى جانب التدريب المستمر للعاملين بالموقع.

%97 من العمالة من المصريين

وكشفت إدارة المنجم أن نحو 97% من العاملين بالمشروع من المصريين، مقابل 3% من الخبراء الأجانب، بهدف نقل أحدث التقنيات والخبرات في قطاع التعدين.