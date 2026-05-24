برلمانية : احتفالية يوم أفريقيا بجامعة القاهرة تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر ودول القارة

شاركت الدكتورة داليا الإتربي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، في احتفالات يوم أفريقيا 2026، بجامعة القاهرة وذلك تلبيةً لدعوة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رفيع المستوى من قيادات الدولة الوزراء ونواب الوزراء والسفراء وممثلي الدبلوماسية المصرية والإفريقية لدى مصر.

وأكدت الدكتورة داليا الإتربي، أن احتفالات يوم أفريقيا تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر ودول القارة، مشيدةً بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز التعاون الأفريقي ودعم قضايا التنمية والاستقرار داخل القارة.

كلمة الرئيس السيسي بيوم أفريقيا تؤكد حرص مصر على ترسيخ مبدأ الشراكة والتكامل مع الدول الأفريقية

وقالت “الإتربي” إن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم أفريقيا حملت رسائل مهمة تؤكد حرص مصر على ترسيخ مبدأ الشراكة والتكامل مع الدول الأفريقية، والعمل على دعم شعوب القارة في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والتنمية وبناء القدرات.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي نجح خلال السنوات الماضية في إعادة مصر إلى قلب أفريقيا، وأصبح صوتًا معبرًا عن القارة الأفريقية داخل المحافل الدولية، من خلال الدفاع عن حقوق الشعوب الأفريقية ومطالبها التنموية، والسعي لتحقيق تمثيل عادل للدول الأفريقية في المؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن مصر قدمت نموذجًا حقيقيًا في دعم الأشقاء الأفارقة عبر المبادرات الصحية والتعليمية والتنموية، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة في أفريقيا