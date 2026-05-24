برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في «يوم أفريقيا» تؤكد حرص مصر على تحقيق التكامل الأفريقي ودعم الاستقرار والتنمية

أكدت الدكتور جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم أفريقيا عكست بوضوح رؤية مصر الثابتة تجاه دعم القارة الأفريقية وتعزيز التعاون المشترك بين شعوبها، مشددًا على أن الرئيس السيسي أصبح صوت أفريقيا الحقيقي في المحافل الدولية والمدافع عن حقوق شعوبها في التنمية والاستقرار والتمثيل العادل داخل المؤسسات الدولية.

وقالت “جيلان” - في تصريح اليوم - إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أعادت العلاقات المصرية الأفريقية إلى مكانتها الطبيعية، من خلال سياسة تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل ودعم جهود التنمية والبناء داخل الدول الأفريقية، وهو ما انعكس في التحركات المصرية المستمرة داخل الاتحاد الأفريقي والقمم الدولية المختلفة.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر لعبت خلال السنوات الماضية دورًا كبيرًا في دعم القطاع الصحي داخل القارة الأفريقية، سواء عبر إرسال القوافل الطبية، أو تدريب الكوادر الصحية، أو دعم جهود مكافحة الأوبئة والأمراض المتوطنة، إلى جانب نقل الخبرات المصرية في مجالات الرعاية الصحية وبناء المنظومات الطبية الحديثة.

وأوضحت الدكتورة جيلان أحمد أن كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا حملت رسائل مهمة تؤكد حرص مصر على تحقيق التكامل الأفريقي ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة، فضلًا عن استمرار القاهرة في الدفاع عن القضايا الأفريقية داخل مختلف المحافل الدولية، والعمل على إيصال صوت القارة ومطالب شعوبها للعالم