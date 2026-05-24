قداسة البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أتقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأعمق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يبارك عملكم وكل ما تمتد إليه يديكم، ويعين مساعيكم لتنمية البلاد ومواجهة الأخطار والتحديات المختلفة المحيطة بها، واثقين في حكمتكم وحُسن إدارتكم.

واختتم : دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.