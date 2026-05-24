وكيل الصحة: بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سمسطا المركزي

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال لقائه اليوم باللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، استمرار جهود دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، معلنًا بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سمسطا المركزي، بعد زيادة عدد الأسرة إلى 35 سريرًا بدلًا من 24 سريرًا، بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 140 مريضًا بدلًا من 105 مرضى.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطوير شهدت مساهمة حسام محمد العمدة نائب دائرة مركز ومدينة سمسطا، والحاج عصام أحمد سليمان مالك المستشفى، حيث تم رفع كفاءة وحدة المياه الخاصة بقسم الغسيل الكلوي من 3 ميمبران إلى 5 ميمبران، إلى جانب إنشاء وحدة معالجة إضافية لتعزيز كفاءة الوحدة الأساسية.

وأضاف أنه تم نقل وتشغيل وحدة التعقيم المركزي، والانتهاء مسبقًا من نقل وتشغيل قسم الأسنان، إلى جانب نقل المكاتب الإدارية المختلفة، ومنها منظومة نفقة الدولة وشؤون العاملين ومركز المعلومات، فضلًا عن نقل عدد من العيادات الخارجية والصيدليات، بما يشمل صيدلية نفقة الدولة والصيدلية الخارجية، مع تجهيز أماكن مخصصة لصيدليات نفقة الدولة والداخلي والطوارئ 24 ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جارٍ حاليًا نقل الأقسام الداخلية التي تشمل أقسام الباطنة والحميات والنسا والأطفال والجراحة، بالإضافة إلى الإنتهاء من تجهيز 15 سرير رعاية مركزة للنقل الفوري عقب إنتهاء مرحلة التشغيل التجريبي بدلًا من 12 سريرًا، فضلًا عن تجهيز قسم الاستقبال والطوارئ تمهيدًا لنقله وتشغيله، إلى جانب الاستعداد لنقل وتشغيل أقسام المعمل وبنك الدم والأشعة.

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى بالأقسام الداخلية والاستقبال ستصل إلى نحو 100 سرير بدلًا من 75 سريرًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز ومدينة سمسطا.

كما تابع الدكتور هاني جميعة استكمال أعمال تجهيزات القاعات وتركيب الستائر بمجمع رعايات الصدر الجديد، ضمن الاستعدادات النهائية بعد بدء التشغيل التجريبي للمجمع الأسبوع الماضي، حيث تم تجهيز قاعات جديدة بقوة 44 سريرًا ليصل إجمالي عدد أسرة الرعاية المركزة بالمجمع إلى 73 سريرًا، وذلك بالتعاون مع مصنع أسمنت تيتان الذي ساهم في رفع كفاءة القاعات وشبكة الغازات.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية لكافة أعمال التشغيل، لضمان جاهزية المجمع للعمل بكامل طاقته، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة ويوفر بيئة طبية مناسبة وخصوصية وراحة للمرضى، متقدمًا بالشكر للواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف على دعمه المتواصل للقطاع الصحي وتذليل كافة المعوقات أمام تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير المنظومة الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بجهود وزارة الصحة والسكان في التوسع في الخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.