قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: شعبنا الواعي سيُفشل مخططات العدو حتى في مسار التفاوض
كارثة على إسرائيل.. تل أبيب ترتجف من اتفاق واشنطن وطهران وتعيد نشر قواتها بلبنان
صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي
ترامب: الصفقة مع إيران تعتمد على قراري وأنا لا أبرم صفقات سيئة
70 قرشا.. ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مساء اليوم الاحد
مفاجأة في سوق السمك اليوم.. انخفاض أسعار الجمبري والبلطي
خاتم الأنبياء: الجيش الإيراني مستعد للرد على أي اعتداء.. ولامكان للأجانب بالخليج
1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة
الفتة المصرية بالخل والثوم.. وصفة شرقية بطعم البيوت الأصيلة
العراق.. مقتـ.ل 3 جنود و إصابة 4 أخرين إثر انفجار عبوة ناسفة
هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا
أحمد مجاهد: الهبوط يجب أن يُطبق.. وسأفكر في رئاسة اتحاد الكرة حال غياب أبو ريدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يزعم مصرع أكثر من 600 عنصر لحزب الله في الأيام الماضية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نقلت صحيفة ‏يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني رفيع القول بأن أكثر من 600 عنصر لحزب الله قتلوا في الأيام القليلة

 الماضية.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم توقيع الاتفاق مع إيران  بصيغته الحالية فستكون هذه كارثة على إسرائيل.

وتكثف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والصناعات الدفاعية جهودها لإيجاد حلول لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الانتحارية التي يستخدمها حزب الله ضد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسط اعتراف متزايد بصعوبة التعامل مع هذا النوع من الطائرات منخفضة الارتفاع.

وبحسب تقارير إسرائيلية، ترى المؤسسة الدفاعية أن مواجهة هذا التهديد تتطلب “حلًا متعدد الطبقات”، يجمع بين القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية والعملياتية، مع الاعتماد على أنظمة اعتراض حركية وأخرى تعتمد على الطاقة والأنظمة الكهرومغناطيسية.

وتشير التقديرات إلى أن الطائرات المسيّرة التي يستخدمها حزب الله تعمل عبر أنظمة مغلقة مرتبطة بكابلات ألياف ضوئية، ما يجعلها بعيدة عن وسائل التشويش التقليدية أو الاتصالات اللاسلكية، كما أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة جدًا، الأمر الذي يصعّب على أنظمة الرادار التقليدية رصدها.

وتضم هذه الطائرات عادة:

أربعة مراوح كهربائية صغيرة.

كاميرا توجيه يستخدمها المشغل لتحديد الهدف وتوثيق الهجوم.

عبوات ناسفة يتراوح وزنها بين 2 و5 كيلوغرامات.

وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن الخطوة الأولى لمواجهة هذا التهديد تتمثل في تعزيز العمل الاستخباراتي، عبر تحديد مواقع مستودعات الطائرات المسيّرة ومصانع إنتاج مكوناتها داخل لبنان وخارجه، واستهدافها بشكل مباشر.

كما تبحث إسرائيل توسيع نشر أنظمة الرادار في مناطق انتشار القوات داخل جنوب لبنان، إلى جانب تطوير وحدات دفاع جوي متنقلة قادرة على حماية القوات البرية من التهديدات الجوية المختلفة، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة.

حزب الله جنوب لبنان جيش الاحتلال إيران مسيرات حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ريهام سعيد

ريهام سعيد تخرج عن صمتها بعد استدعائها بسبب حلقة كلاب الشوارع: «مفيش غلط ومش هحضر التحقيق»|فيديو

ترشيحاتنا

احمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد يقطع آخر خيط مع علياء بسيوني بعد إعلان الانفصال رسميًا

أنغام وأحمد عز

علاقة أثارت التكهنات.. حكاية أنغام وأحمد عز من الطلاق إلى اللقاء

حلقة هند صبري

هند صبري: الرؤوس اتساوت في الشغلانة بسبب الفولورز

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد