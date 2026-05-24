الاحتلال يزعم مصرع أكثر من 600 عنصر لحزب الله في الأيام الماضية

نقلت صحيفة ‏يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني رفيع القول بأن أكثر من 600 عنصر لحزب الله قتلوا في الأيام القليلة

الماضية.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم توقيع الاتفاق مع إيران بصيغته الحالية فستكون هذه كارثة على إسرائيل.

وتكثف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والصناعات الدفاعية جهودها لإيجاد حلول لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة الانتحارية التي يستخدمها حزب الله ضد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وسط اعتراف متزايد بصعوبة التعامل مع هذا النوع من الطائرات منخفضة الارتفاع.

وبحسب تقارير إسرائيلية، ترى المؤسسة الدفاعية أن مواجهة هذا التهديد تتطلب “حلًا متعدد الطبقات”، يجمع بين القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية والعملياتية، مع الاعتماد على أنظمة اعتراض حركية وأخرى تعتمد على الطاقة والأنظمة الكهرومغناطيسية.

وتشير التقديرات إلى أن الطائرات المسيّرة التي يستخدمها حزب الله تعمل عبر أنظمة مغلقة مرتبطة بكابلات ألياف ضوئية، ما يجعلها بعيدة عن وسائل التشويش التقليدية أو الاتصالات اللاسلكية، كما أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة جدًا، الأمر الذي يصعّب على أنظمة الرادار التقليدية رصدها.

وتضم هذه الطائرات عادة:

أربعة مراوح كهربائية صغيرة.

كاميرا توجيه يستخدمها المشغل لتحديد الهدف وتوثيق الهجوم.

عبوات ناسفة يتراوح وزنها بين 2 و5 كيلوغرامات.

وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن الخطوة الأولى لمواجهة هذا التهديد تتمثل في تعزيز العمل الاستخباراتي، عبر تحديد مواقع مستودعات الطائرات المسيّرة ومصانع إنتاج مكوناتها داخل لبنان وخارجه، واستهدافها بشكل مباشر.

كما تبحث إسرائيل توسيع نشر أنظمة الرادار في مناطق انتشار القوات داخل جنوب لبنان، إلى جانب تطوير وحدات دفاع جوي متنقلة قادرة على حماية القوات البرية من التهديدات الجوية المختلفة، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة.