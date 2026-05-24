خلافات على ملكية عقار بدار السلام.. القبض على ربة منزل وابنها ونجلي شقيقها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخص لقيامه بأعمال بلطجة وفرض السيطرة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل ونجلها)، طرف ثان (نجلى شقيق الأولى) - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة دارالسلام بسبب وجود خلافات عائلية بينهم حول ملكية العقار محل سكنهم وتعديهما على بعضهما بالسب .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.