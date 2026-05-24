أخبار العالم

"الصحة السعودية" تؤكد أهمية استخدام المظلة للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس خلال الحج

أ ش أ

دعت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي حول الاستخدام الأمثل للمظلة الشمسية، مؤكدةً أهمية الالتزام بالسلوكيات الوقائية للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة.

وأوضح الدليل الإرشادي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن استخدام المظلة يُعد من الوسائل الوقائية الفعالة التي تسهم في تقليل احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف، إلى جانب دورها في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بما يعزز سلامة الحجاج ويساعدهم على أداء المناسك بشكل صحي وآمن، وتسهم المظلة في خفض درجة الحرارة المحيطة بالحاج بنحو 10 درجات مئوية.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية المرتبطة باستخدام المظلة والمحافظة عليها، ومن أبرزها: ربط المظلّة بسوار على معصم اليد وطيّها وحفظها بطريقة مناسبة لاستخدامها عند الحج، وعدم التخلص منها بعد أداء المناسك، ويأتي ذلك ضمن خدمات التوعية الصحية التي تقدمها المنظومة الصحية لتعزيز الوقاية والحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك.

من جانبها.. أعلنت الهيئة العامة للطرق تسجيل عبور أكثر من 77 ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم 6 ذي الحجة، ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأوضحت الهيئة أن طريق الأمير محمد بن سلمان تصدّر الطرق من حيث عدد المركبات العابرة بـ (23,804) مركبات، يليه طريق الليث بـ(13,403) مركبات، ثم طريق الطائف – مكة المكرمة عبر السيل الكبير بـ(13,315) مركبة.

وبيّنت أن طريق الهجرة شهد عبور (10,296) مركبة، فيما بلغ عدد المركبات العابرة عبر طريق مكة المكرمة – الطائف (عقبة الهدا) (7,544) مركبة، وطريق مكة المكرمة – جدة (بحرة) (4,757) مركبة، إلى جانب طريق مكة المكرمة – جدة المباشر الذي شهد عبور (3,933) مركبة.

وأكدت الهيئة العامة للطرق استمرار جاهزيتها الميدانية والتشغيلية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، من خلال متابعة الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يسهم في انسيابية التنقل وراحة الحجاج خلال موسم الحج.

وفي سياق متصل.. تحرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تسخير إمكاناتها التقنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم خدماتها التوعوية الرقمية، وذلك بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التقنية والبرامج الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

وفي هذا الإطار، تولي لجنة التطوير والالتزام اهتمامًا بالغًا بفحص واختبار أنظمة الخدمات التقنية قبل إطلاقها، وفق أعلى معايير الجودة وضوابط الأمن السيبراني المعتمدة، بما يضمن كفاءة الأنظمة وسلامة الخدمات الرقمية المقدمة، وأعمال المراقبة والمتابعة الفنية خلال موسم الحج.

وتشمل أعمال المتابعة تنفيذ زيارات ميدانية للمواقع التشغيلية، للتأكد من جاهزية الخدمات التقنية واستمرارية عملها بكفاءة وموثوقية عالية، ومعالجة أي ملاحظات بشكل فوري بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

بدورها.. ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا لنقله (3) مقيمين آخرين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهابت الإدارة العامة للمجاهدين بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447هـ والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

