العشرات يتظاهرون في كوريا الجنوبية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإيران ولبنان

شارك عشرات الناشطين والمتضامنين، بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، في وقفة ومسيرة تضامنية مع فلسطين، للمطالبة بوقف هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض توسيع الحرب في المنطقة لتشمل إيران ولبنان، إلى جانب الدعوة لوقف أي تدخل أمريكي في الصراع الدائر بالشرق الأوسط.





كما حمل المتظاهرون شعارات تدعو إلى "إنهاء الحرب" و"وقف العدوان على غزة ولبنان وإيران، فيما انتقد بعض المشاركين السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل، محذرين من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

وانطلقت الوقفة في منطقة "غوانغهوامون" وسط العاصمة سول، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بالحرب على غزة، ورددوا هتافات تطالب بإنهاء العمليات العسكرية ووقف الدعم العسكري لاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومع المدنيين المتضررين من التصعيد الإقليمي.



