سلطنة عمان: افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال بالقدس انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية العمانية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية ؛ فقد إعتبرت الخارجية العُمانية ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أكدت أنه يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وفي سياق أخر ؛ تلقى وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي رسالةً شفويةً من نظيره الإيراني نقلها له نائب وزير الخارجية الإيراني حيث يأتي ذلك في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات.

وتطرّقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية، والجهود المبذولة لإنجاحها، وحرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة.

وعقد الجانبان العُماني والإيراني لقاءً موسعًا بمسقط بحثا خلاله مجموعةً من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقًا لقواعد القانون الدولي، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد.