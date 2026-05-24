مستشار خامنئي: إدارة مضيق هرمز حق قانوني لإيران لضمان أمنها القومي



أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي أن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لإيران لضمان أمنها القومي ، مشيرا إلى أن إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عاما من انعدام الأمن في الخليج.

وكشف مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية أن طهران قد تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

ومنذ قليل ؛ أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبرت 33 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، مضيق هرمز بعد الحصول على إذن وبالتنسيق معنا".

يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير الإيجابية حول التقدم المحرز في المفاوضات مع إيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي يمتلكها، صورةً مُعدّة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُظهر قصف سفن حربية إيرانية، على ما يبدو في مضيق هرمز.