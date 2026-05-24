ترامب: الصفقة النووية الإيرانية أسوأ الصفقات التي أبرمتها بلادنا على الإطلاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن علاقة واشنطن مع طهران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية، مؤكدا أنه لن تكون هناك إلا أخبار جيدة.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن "أحد أسوأ الصفقات التي أبرمتها بلادنا على الإطلاق كانت الصفقة النووية الإيرانية، التي طرحها ووقّع عليها باراك حسين أوباما والهواة من رتبة صغار في إدارة أوباما. لقد كانت طريقا مباشرا لتطوير إيران لسلاح نووي".

وأضاف ترامب أن المفاوضات الجارية حاليا مع إيران "تسير بطريقة منظمة وبناءة"، مشيرا إلى أنه أبلغ ممثليه "بعدم التسرع في عقد صفقة ما دام الوقت في صالحنا".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الحصار المفروض على إيران "سيبقى ساري المفعول بكامل قوته وفعاليته إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق، والتصديق عليه، وتوقيعه"، وأكد: "يجب على كلا الجانبين أخذ وقتهما وفعل ذلك بشكل صحيح. لا مجال للأخطاء!".

وأضاف: "علاقتنا مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية. لكن يجب عليهم أن يفهموا أنه لا يمكنهم تطوير أو حيازة سلاح أو قنبلة نووية".

و شكر ترامب دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، معربا عن أمله في أن يتعزز هذا التعاون بانضمامها إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، قائلا: "ومن يدري، ربما ترغب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانضمام أيضا!".