قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يودع الريدز بأسيست.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد في البريميرليج
أحمد موسى: كنا بنشجع ليفربول عشان محمد صلاح
الداخلية السعودية: عقوبات رادعة لمن ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج
مصادر إيرانية تحذر من احتمالية فشل التفاهم في الوقت الراهن
أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من الحدود البيلاروسية
غياب نجم المنتخب في ودية روسيا لهذا السبب
وثيقة تأمين لصالح الزوجة.. شروط توثيق عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية
تراجع قوي في أسعار 8 سلع اليوم.. الشاي والمكرونة يسجلان أكبر انخفاض بالأسواق
سعر الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 482.5 درهم
رئيس الوزراء: مصر حريصة على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتدعم الحكومة الشرعية
خبيرة بيطرية تكشف الأسباب الخفية وراء انتشار الكلاب الضالة بالشوارع.. وهذا هو الحل
تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: إعداد إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل خاص بقطاع مراكز البيانات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض خطوات إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الشأن.

وقد حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

استراتيجية مراكز البيانات

بدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون لدينا استراتيجية واضحة المعالم لمراكز البيانات، على أن تشارك في إعدادها مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل الأهمية الكبيرة التي تمثلها مراكز البيانات في الوقت الحالي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء مراكز البيانات مرتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الطاقة الكهربائية اللازمة، ولذا فهناك حصر أعدته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لأماكن تواجد الطاقة الجديدة والمتجددة، التي يمكن إقامة مراكز بيانات في نطاقها.

وأكد مدبولي أن هناك توجيهات بضرورة الأخذ في الاعتبار دراسة إعداد إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل خاص بقطاع مراكز البيانات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز عناصر رؤية تنمية مراكز البيانات والحوسبة السحابية، من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لحركة البيانات والخدمات الرقمية من خلال الاستثمارات العالمية والمحلية.

وأشار الوزير إلى أن أبرز المستهدفات تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والكابلات البحرية الدولية، وجذب الاستثمارات لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية وتوطين البيانات، وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية.

كما استعرض المهندس رأفت هندي المشروعات القائمة لمراكز البيانات الحكومية ومراكز بيانات القطاع الخاص، والمشروعات الجاري تنفيذها فعليًا، فضلًا عن المشروعات التي لا تزال قيد البحث، مؤكدًا وجود مفاوضات متقدمة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لإنشاء مراكز بيانات في مصر.

وأكد المهندس رأفت هندي أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزرات والجهات المعنية في هذا المجال.

وعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ـ خلال الاجتماع ـ رؤية الوزارة في هذا الملف، بما يتضمنه من تجهيز أماكن مقترحة لإقامة مراكز البيانات، والنظام الذي سيتم اعتماده للتعاقد به، وكذلك الأسعار المقترحة.

فيما أوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين بشأن هذا الملف؛ حيث تم اختيار عدة مواقع محددة ـ بناء على عدد من المعايير ـ صالحة لإقامة مراكز البيانات في المدن الجديدة، مشيرة إلى استعداد الوزارة للتعاون ما دامت هذه المشروعات تحقق فوائد للدولة.

واختُتم الاجتماع، بالإشارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء، وفقا للتكليفات الرئاسية؛ بهدف الوصول إلى استراتيجية واضحة لهذا القطاع في ظل تقدم عدد من المستثمرين لإقامة مشروعات مراكز البيانات.

الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء رئيس مجلس الوزراء استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات إنشاء مراكز البيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

ترشيحاتنا

غرام فى الكرنك

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

حفلات عيد الأضحى 2026

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب: أتوقع ضربة عسكرية أمريكية لإيران

المزيد