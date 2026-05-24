أزهري: إنهاء الخصام بين الأشقاء شرط تمام بركة الأعمال في ذي الحجة

أكد الدكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن كل مسلم عليه اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة لما لها من فضل عظيم عند الله، مشددًا على ضرورة الإكثار من الأعمال الصالحة مثل الصدقة وبر الوالدين وذكر الله.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج من أول وجديد، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قبول الأعمال في هذه الأيام يرتبط بصفاء القلب والتصالح مع النفس ومع الآخرين.

يوم عرفة



ولفت إلى أن بعض الأشخاص يصومون هذه الأيام بينما لا يزال بينهم خصام مع أقاربهم أو أفراد أسرهم، مؤكدًا ضرورة إنهاء الخلافات وصلة الأرحام.

ووجّه رسالة إلى الأشقاء المتخاصمين قبل العيد، قائلاً إن الحديث مع الأخ وصلة الرحم والتعامل الحسن معه هو أقرب إلى الله في الأجر من الصوم في هذه الأيام ومن كثير من الأعمال الصالحة، بحسب تعبيره.