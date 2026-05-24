تضرر مقر منظمة الصحة العالمية في كييف بسبب الهجمات الروسية الليلة الماضية

تضرر مقر منظمة الصحة العالمية في كييف في الهجمات الروسية اللية الماضية.

وأفادت التقارير بأن الهجوم الروسي الليلة الماضية على أوكرانيا، والذي تركز على العاصمة كييف، شمل نحو 90 صاروخا، بما في ذلك صاروخ باليستي قوي تفوق سرعته سرعة الصوت و60 طائرة مسيرة، ودعا المسؤول الأممي الرفيع في البلاد إلى وضع حد لإلحاق الأذى بالمدنيين.

ويُعتقد أن أربعة أشخاص على الأقل قد قُتلوا، وأُصيب 80 آخرون على الأقل، ووفقا للسلطات الأوكرانية، تضررت عشرات المباني السكنية والعديد من المدارس ومنشأة لإمداد المياه، واحترق أحد الأسواق بالكامل.

وكانت مكاتب منظمة الصحة العالمية في كييف من بين المباني التي تضررت في الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس- في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- إن الحطام الناجم عن إحدى الضربات ألحق أضرارا بنوافذ الطابق الثالث من مبنى يضم العديد من وكالات الأمم المتحدة، ولم يصب أحد من الموظفين بأذى.

ودعا تيدروس إلى وقف الهجمات على المنشآت الصحية والمدنيين، وجدد دعوات منظمة الصحة العالمية لوقف إطلاق النار، وقال إن "السلام هو أفضل دواء".