مسؤول أمريكي: رفع العقوبات والتجميد عن أصول إيران لن يتم إلا بفتح مضيق هرمز

قالت “سي إن إن” نقلا عن مسؤول أمريكي أن رفع العقوبات والتجميد عن أصول إيران لن يتم إلا بفتح هرمز والتزام بالتفاوض على النووي.

وأشار المسؤول الأمريكي ذاته، إلى أن آلية تخلص إيران من مخزون اليورانيوم قيد التفاوض وكذلك مدة وقف التخصيب مستقبلا.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت، منذ قليل، عن مصادر مطلعة، القول، إن هناك عراقيل أمريكية في بعض بنود التفاهم بما في ذلك ملف الأرصدة المجمدة رغم المحادثات الجارية اليوم.

وأشارت المصادر الإيرانية إلى أنه وبناء على استمرار العراقيل الأمريكية لا تزال هناك احتمالية لفشل التفاهم في الوقت الراهن.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن طهران أكدت أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء في سبيل إحقاق حقوق شعبها.